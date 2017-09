L'équipe de France de football compte sur ses jeunes recrues

Thomas Lemar, joueur de l'AS Monaco que le club de Liverpool souhaite plus que tout acquérir est l'un des grands espoirs du sélectionneur. S'il n'est pas encore vraiment connu du grand public, les professionnels du foot louent déjà ses grandes qualités: rapidité, agilité, le jeune homme apportera du rythme dans le jeu de l'équipe.



Didier Deschamps pourra également compter sur Adrien Rabiot, milieu de terrain du Paris Saint Germain (PSG) qui avait déjà fait ses preuves lors du Championnat d'Europe des moins de 19 ans (où la France était finaliste) et lors de ses premières sélections sous le maillot des Bleus. Son intelligence de jeu et sa qualité de frappe seront des atouts majeurs qu'il saura mettre au service du collectif.



Mais celui dont le nom est sur toutes les lèvres est le jeune Kylian Mbappe. Cet attaquant de 18 ans à peine surprend par son aisance sur le terrain. Entré à la 78e minutes de jeu lors de la rencontre France-Luxembourg du 25 mars 2017, il a gagné sa place dans l'équipe en quelques secondes, démontrant tout son savoir faire devant des spectateurs conquis. Mbappe a d'ailleurs reçu le trophée 2017 du meilleur joueur espoir de Ligue 1. De quoi rassurer Didier Deschamps sur sa jeune recrue. Le PSG est lui certain du potentiel de l'attaquant et il n'a pas hésité à signer un chèque de 180 millions d'euros pour le faire quitter l'AS Monaco (le club dans lequel il évoluait) et faire bénéficier son équipe du talent hors norme du jeune Francilien.



Mais tous ces bons joueurs permettront-ils à l'équipe de France d'assurer sa qualification au mondial sans passer par la cruelle phase des barrages promise aux deuxièmes de chaque groupe?