L’impossible débats des armes

Armes.mp3 (200.81 Ko)



Plus habitué à faire rire et amuser le public dans son late-night show, Jimmy KImmel était pris par l’émotion dans un monologue de 10 minutes après la tuerie du Mandala Bay qui a fait 59 morts et plus de 500 blessés dimanche 1er octobre 2017. Mais au-delà de la tristesse face à ce drame, il pointe surtout du doigt la passivité du gouvernement face à la régulation des armes et le presse à, enfin, agir.



" Quand quelqu’un avec une barbe nous attaque, on met les téléphones sur écoute, on invoque des mesures restrictives aux aéroports, on construit des murs, on prend toutes les précautions pour que cela ne se reproduise plus. Mais quand un Américain achète des armes et tue d’autres Américains, on dit qu’il n’y a rien que l’on puisse faire pour l’empêcher" .



La situation semble absurde en effet, mais elle résume bien le problème d’une certaine Amérique, qui malgré la répétition des fusillades de masse, refuse toujours de voir la régulation de la vente d’armes comme le problème. Sarah Huckabee Sanders, porte-parole de Donald Trump, a annoncé quelques heures après la tuerie qu’il était " prématuré de parler de politique " et " pas le moment de relancer le débat des armes ". Un moment qui n’est donc jamais le bon comme le souligne le présentateur, et des tueries toujours plus importantes que les précédentes.