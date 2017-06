L’incendie de la tour Grenfell à Londres, une nouvelle épreuve pour le Royaume-Uni

Incendie tour Grenfell.mp3 (720.2 Ko)



La tour Grenfell, un bâtiment de 24 étages abritant plus d’une centaine de logements sociaux dans l’ouest londonien, a été ravagée par les flammes dans la nuit du 13 au 14 juin 2017. La communauté locale est sous le choc, et beaucoup ont assisté, impuissants, à des scènes dramatiques la nuit de l’incendie. "J’ai vu des gens sauter par la fenêtre. C’était horrible" , raconte un témoin, bouleversé par le drame. Le lourd bilan de cet incendie dévastateur, qui a duré plus de 24 heures, fait état de plus de 80 personnes mortes ou présumées mortes.



L’origine du sinistre est au cœur d’une brulante polémique. La communauté locale accuse les autorités de ne pas avoir réagi par le passé à leurs signaux d’alerte concernant la sécurité défaillante du bâtiment. Selon des experts, les parois isolantes installées l’an dernier sur la façade auraient contribué à la propagation du feu. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a reconnu ces négligences le 18 juin 2017 sur la BBC [urlblank:http://www.bbc.co.uk/news/av/uk-40318198/sadiq-khan-grenfell-tower-community-is-frustrated-and-angry] en évoquant un "accident évitable qui n’aurait pas dû se produire" . Face à la polémique, la Première ministre Theresa May a débloqué en urgence 5 millions de livres en faveur des survivants. Face à ce drame social et à cette "succession de terribles tragédies" , selon les propres termes de la reine Elizabeth II le 18 juin 2017, le mot d’ordre est de rester unis et déterminés.