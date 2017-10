L’indépendance de la Catalogne à hauteur d’étudiants

Au milieu de cette crise politique, de nombreux étudiants ont leur(s) mot(s) à dire sur la situation que traverse leur pays actuellement. Installé à Paris pour l’année, Maria, étudiante en LEA native de Barcelone nous explique: "C’est très étonnant de suivre l’enfoncement dans la crise de notre pays depuis l’étranger. C’est dur de ne pas être là bas pour afficher son soutien à la cause que l’on défend. Ici en France je me sens un petit peu inutile. Les médias en parle beaucoup, et le point positif c’est de pouvoir suivre cette crise politique avec le point de vue d’un pays étranger, un peu comme ce que fait "le courrier internationale". Cela permet de prendre plus de hauteur et de réfléchir sur mon souhait de voir la Catalogne indépendante" .



Dans le duel d’hommes forts qui oppose Carles Puigdemont à Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol a offert une première victoire aux Catalans: celles des images. L’Europe entière a en effet pu suivre avec consternation les violences policières dont les indépendantistes ont été victimes le jour du referendum. "C’est vraiment incroyable de voir la répression policière qui a eu lieu lors de celui-ci. Je suis clairement contre l’indépendance de la Catalogne, mais ce que j’ai vu ce jour-là m’a donné envie de défendre les séparatistes. À Paris, je vis dans une colocation avec deux Français et un Anglais, et nous sommes tous du même avis" , confie Juan, étudiant espagnol venu dans la capitale française dans le cadre d’un échange Erasmus. S’il s’agissait d’élire la grande perdante de cette crise politique, l’unité démocratique de l’Espagne en sortirait probablement largement vainqueur.