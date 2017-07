L’instant Guetta

Instant Guetta.mp3 (189.61 Ko)



Jusqu’à ce début juillet 2017, du lundi au vendredi, l’éditorialiste passait à 8h17 sur France Inter juste avant l’invité phare du "7-9" animé par Patrick Cohen. En 3 minutes Bernard Guetta nous livre son éclairage sur un enjeu géopolitique du moment. Ce journaliste, spécialiste des questions internationales et lauréat du prix Albert-Londres en 1981, sait présenter avec pédagogie des éléments de compréhensions de l’actualité.



En peu de temps l’éditorialiste de France Inter permet aux auditeurs d’obtenir des clés de lecture sur les événements de la planète ou les relations entre les nations. Ce fervent défenseur de l’Europe fédérale et du dialogue entre les peuples, argumente à chaque chronique sur ses points de vue qu’il présente concernant l’état du monde. Malgré un ton qui peut sembler parfois professoral, le spécialiste de la politique internationale sait toujours capter notre attention.



Cette voix de France Inter continuera de dispenser sa chronique "Géopolitique" sur les ondes publiques dès la rentrée 2017. Mais ce sera sans Patrick Cohen qui a fait le choix de retourner sur Europe 1. Bernard Guetta retrouvera donc en septembre les nouveaux pilotes de la matinale, Léa Salamé et Nicolas Demorand.