L’invitation de Noel Gallagher et du groupe U2

Le mardi 13 juin 2017 a eu lieu un match amical de football entre les équipes masculines de France et d’Angleterre au Stade de France. L’événement s’est déroulé en présence de la Première ministre britannique Theresa May et du président français Emmanuel Macron. À cette occasion un hommage a été rendu aux victimes des attentats terroristes survenus récemment à Manchester et à Londres.



Le guitariste de la Garde républicaine, Jean-Michel Mekil, a joué et chanté le morceau de pop "Dont Look Back in Anger". Ce touchant hommage a poussé plus de 2.300 supporters anglais présents, sur les 80.000 spectateurs, à reprendre en chœur le morceau du groupe Oasis. Le stade de France a vécu là un moment très émouvant. Et si la France a remporté cette rencontre 3-2, c’est bien l’hommage rendu aux Anglais par la prestation de Jean-Michel Mekil qui a marqué cette soirée. La presse du monde entier et les réseaux sociaux se sont fait l'écho de ce moment exceptionnel.

C'est suite à cet événement, que l’ancien co-leader du groupe Oasis, Noel Gallagher, et le groupe U2, ont invité le sous-officier de la Garde républicaine à venir jouer au concert qui se tiendra les 25 et 26 juillet 2017 au Stade de France. Il fera la première partie du groupe irlandais.



Ce sera sûrement un moment extraordinaire pour Jean-Michel Mekil qui a plus l’habitude de jouer du trombone, au sein de la Garde républicaine, que de la guitare. Il a confié être un fan des stars de la pop qui l’invitent.