La Garantie Jeunes s’ouvre aux réfugiés

Depuis 2013, la Garantie Jeunes a été testée dans plusieurs départements avant d’être généralisée en 2017. Dans ce cadre, les missions locales offrent un accompagnement professionnel renforcé et une aide financière mensuelle à hauteur de 472,37 euros à tous les jeunes, âgés de 16 à 25 ans, en situation de précarité. La circulaire du 21 décembre 2016 relative à l’insertion professionnelle des bénéficiaires d’une protection internationale ouvre désormais la Garantie Jeunes à ces derniers afin d’optimiser leur intégration par la voie professionnelle. Plusieurs missions locales ont déjà commencé à expérimenter ce dispositif et les jeunes réfugiés pris en charge sont majoritairement issus d’Afghanistan ou du Sud Soudan.



Au regard des premières arrivées, 15% des réfugiés, attendus dans les deux prochaines années, auront moins de 25 ans. A l’instar des jeunes Français, les réfugiés bénéficient d’un accompagnement collectif, d’une mise en situation professionnelle accélérée, et de cours de français en complément, dispensés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). " La maîtrise du français, oral et écrit, est la clé pour travailler et réussir son parcours d’intégration ", selon Didier Leschi, directeur général de l’Ofii.



Selon la Cour des comptes, les solutions les plus intensives et courtes s’avèrent plus efficaces que l’accompagnement de longue durée par Pôle emploi ou les missions locales en matière d’accès à l’emploi. 1.000 réfugiés pourraient bénéficier de la Garantie Jeunes en 2017. Sera-t-elle garante d’un retour à l’emploi pour les jeunes Français en difficulté et d'un réel moyen d’intégration pour les jeunes réfugiés? A suivre…