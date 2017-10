La Nouvelle-Aquitaine: le pari de demain

Nouvelle-Aquitaine.mp3 (1.12 Mo)



Une vaste campagne de communication lancée dans le métro parisien et à la gare Montparnasse espère attirer de nouveaux actifs pour nourrir les grandes ambitions de la région. Le public visé: des Franciliens qui ne veulent plus choisir entre carrière dynamique et qualité de vie.



La nouvelle ligne à grande vitesse a placé Bordeaux à deux heures de Paris depuis juillet 2017. La seconde région de France en terme d’innovation profite de l’opportunité pour attirer des entrepreneurs parisiens en quête d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Avec un littoral étendu sur 720 kilomètres, un patrimoine culinaire et viticole qui rayonne à l’international et une culture riche et préservée, la Nouvelle-Aquitaine cultive un art de vivre recherché. Son climat favorable à l’année, ses paysages entre mer et montagne et son terroir préservé attirent et fidélisent un nombre croissant d’actifs. Pour développer cette tendance, la 3e région économique de France avance les arguments du bien-être et de l’épanouissement professionnel conjointement. Pourquoi choisir?