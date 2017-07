La coupe menstruelle plus nocive que les tampons?

Le constat est sans appel. " Aucun dispositif (présent dans les tampons hygiéniques) ne stimule la production de la toxine qui déclenche le choc toxique ", a souligné le centre. " Les produits semblent avoir un effet neutre, voire bloquent le développement du staphylocoque ", explique même le professeur Gérard Lina, chef de service aux HCL. Le choc toxique résulterait plutôt " d’un défaut d’information " sur son utilisation. Car lorsque le produit est utilisé correctement, le risque n’est pas de zéro, mais il est moindre.



Tandis que les tampons et les serviettes hygiéniques devaient répondre de leurs accusations, la coupe menstruelle brillait d’une notoriété sans faille. Et pour cause, les petites cloches se sont avérées être économiques et écologiques. Pourtant, elles " favorisent plus la croissance du staphylocoque et la production de la toxine ". Afin d’éviter d’éventuels aléas, n’oubliez pas que les coupes comme les tampons ne doivent pas être utilisés durant plus de 6 heures, ainsi que la nuit.