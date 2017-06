La langue française domine le Luxembourg

Néanmoins, s’il ne fallait connaître qu’une seule langue du pays et lui donner la priorité, le luxembourgeois garde in extremis la première place avec 49% des avis, contre 42% pour le français. Pris séparément, les Luxembourgeois sont 56% à élire la langue de Dicks. Aussi, il s’avère que 64% des personnes interrogées par Le Jeudi rejettent l’idée de mettre davantage l’accent au Luxembourg sur la langue française et la culture francophone, quand seulement 30% d’entre elles la soutiennent. Chiffre étonnant lorsque nous savons qu'ils sont 94% à parler le français à la maison et que la langue est un automatisme lorsqu’il s’agit de converser avec un étranger.



Ainsi, exit les quelques surprises et paradoxes linguistiques dans le Grand-Duché, la langue de Molière signe et confirme sa dominance dans le pays.