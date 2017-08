Dar Al Moukawil.mp3 (826.88 Ko)



Toutes les initiatives, qu’elles soient publiques ou privées, et qui vont dans le sens de l’auto-entreprenariat sont les bienvenues. Ceci nécessite un écosystème propice qui doit favoriser la création de petites entreprises par ces jeunes qui arrivent sur le marché de l’emploi.

Au Maroc, Attijariwafa Bank a entrepris il y a quelques mois le lancement d’un nouveau concept "daralmoukawil", la Maison de l’Entrepreneur. Dans une première étape, la banque a mis en ligne le 3 juin 2016 sa première plateforme web dédiée à l’accompagnement des très petites entreprises. Elle donne accès à diverses informations relatives à l’acte d’entreprendre et propose des cycles de formations thématiques, liées aux compétences de gestion (marketing, comptabilité, trésorerie, communication, etc…).



La plateforme offre une base de données de vidéos, documents, modèles, guides, cours en ligne et webinaires enrichis en permanence pour apporter les outils nécessaires aux TPE, afin qu’elles assurent une bonne gestion de leurs activités. Tous ces services sont offerts gratuitement aux promoteurs des TPE. Dans une deuxième étape, ce concept "Dar Al Moukawil" dépasse le stade virtuel pour être relayé dans l’ensemble des centres TPE (110 agences physiques de cette banque), animés par des conseillés formés aux problématiques TPE, comprenant leurs préoccupations et leurs attentes. Ces centres spécialisés apportent un accompagnement spécifique et sur mesure pour ces TPE, et surtout pendant les trois premières années de leur existence où le taux de mortalité est le plus élevé.



Il faut espérer que d’autres lui emboiteront le pas pour multiplier ce genre d’action de responsabilité sociale de l’entreprise, et donner de l’espoir aux jeunes générations pour se prendre en charge.