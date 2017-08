La mascotte du Podcast Journal, Patapouf, présente les éphémérides du 22 août

Ephémérides 22 août Patapouf.mp3 (261.63 Ko)



Sont nés notamment ce jour: le mathématicien Denis Papin, le roi Milan Ier, le compositeur Claude Debussy, le maître d'art martiaux Toshiro Suga, la chanteuse Tori Amos, la poétesse Valérie Rouzeau.



Pas de journée mondiale.

Au Mexique journée du pompier et en Uruguay journée des Droits de l'homme et du citoyen.

En France bonne fête aux Fabrice et Symphorien!