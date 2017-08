La mascotte du Podcast Journal, Patapouf, présente les éphémérides du 23 août

Ephémérides 23 août Patapouf.mp3 (303.67 Ko)



Sont nés notamment ce jour: le roi Louis XVI, le compositeur Moritz Moszkowski, l'acteur Gene Kelly, l'économiste Kenneth Arrow, l'homme politique Houari Boumédiène, la chanteuse Vicky Leandros.



Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition.

Au Brésil jour de l'aéronavale et dans l'Union européenne journée du souvenir des victimes de tous les régimes totalitaires et autoritaires.

En France bonne fête aux Rose et Owen!