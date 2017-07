La mascotte du Podcast Journal, Patapouf, présente les éphémérides du 29 juillet

Ephémérides 29 juillet Patapouf.mp3 (280.41 Ko)



Sont nés notamment ce jour: l'historien Alexis de Tocqueville, l'écrivain Eyvind Johnson, le diplomate Dag Hammarskjöld, le compositeur Míkis Theodorákis, la chanteuse Lisa Ekdahl, le coureur automobile Fernando Alonso.



Journée internationale pour la diversité socio-culturelle et pour la lutte contre la discrimination.

En Roumanie fête de l'hymne national et en Thaïlande journée nationale de la langue thaïe.

En France bonne fête aux Marthe et Faustin!