La mascotte du Podcast Journal, Patapouf, présente les éphémérides du 7 août

Ephémérides 7 août Patapouf.mp3 (241.63 Ko)



Sont nés notamment ce jour: l'inventeur John Heathcoat, le politologue Ralph Bunche, le guitariste Manitas De Plata, le boxeur Carlos Monzon, le réalisateur Alain Corneau, le chanteur Bruno Pelletier.



Journée internationale de l'éducation et des droits transgenres.

En Colombie et en Côte d'Ivoire fête de l'indépendance.

En France bonne fête aux Gaëtan et Levan!