La plus puissante batterie au monde créée grâce à un pari

En juillet 2017, le PDG de Tesla, Elon Musk, suite à un contrat avec le gouvernement d’Australie-Méridionale afin d’améliorer leur approvisionnement en électricité, avait déclaré qu’il pourrait construire cette batterie en 100 jours et en cas d’échec, il réaliserait le projet gratuitement. Vendredi 24 novembre 2017, le gouvernement d’Australie-Méridionale a annoncé la fin de la construction de la batterie au lithium-ion la plus puissante au monde, avant la fin du décompte.



Cette batterie est le résultat d’un pari entre Elon Musk et Mike Cannon-Brookes, le créateur de la compagnie informatique australienne Atlassian. Après une série d’importantes coupures de courant en Australie-Méridionale - dont un black-out total sur une surface équivalente à la France en septembre 2016 -, l’homme d’affaire australien avait lancé à Elon Musk le challenge via Twitter de trouver une solution.



Défi relevé pour l’excentrique et visionnaire fondateur de Space X et de Tesla Motors, inventeur de l’Hyperloop, un train du futur à extrême grande vitesse. La construction a été officialisée en juillet 2017, avant de réellement commencer le 29 septembre, début du décompte des 100 jours. Le dispositif utilise la technologie Powerpack de Tesla, un système de stockage d'énergies renouvelables. L’installation est reliée aux fermes éoliennes de l’entreprise française Neoen, situées près de Jamestown, et devrait être mis en service dès le 1er décembre 2017.



Le premier ministre d’Australie-Méridionale, Jay Weatherill, s’est félicité de ce projet crucial pour la région qui devrait permettre de proposer l’électricité à de meilleurs taux et d’alimenter 30.000 foyers.