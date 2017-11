La pyramide de Khéops loin d’avoir dévoilé tous ses secrets

Elle est l’une des trois pyramides du plateau de Gizeh, dans la région du Caire. La plus impressionnante aussi, avec des dimensions de 139 mètres de haut et 230 mètres de large, une prouesse pour l’époque et qui n’a toujours pas trouvé d’explication. Monument funéraire en l'honneur du deuxième pharaon de la 4e dynastie, Khéops, le pharaon bâtisseur, elle date de 2.700 à 2.200 avant notre ère.



Une équipe internationale de chercheurs a lancé en octobre 2015 le projet "ScanPyramid" qui consiste à scanner les entrailles des grandes pyramides grâce à la technologie de la muographie, capable d’analyser les changements de densité dans les pierres à l'aide de particules cosmiques.



Leur découverte a été publié dans le journal scientifique Nature. " En dépit d’être un des plus grands et anciens monuments sur terre, il n’y a toujours pas de consensus sur la façon dont la grande pyramide a été conçue ", ont déclaré les scientifiques. La cavité représente un vrai mystère, on ne connaît ni son accessibilité ni ce qu’elle pourrait contenir. Elle est située au-dessus de la grande galerie, le plus grand des corridors qui relie les trois chambres connues, celle du roi, de la reine et la souterraine. De plus de 30 mètres de long, ses dimensions en font désormais la plus grande salle connue de la pyramide, au cœur du monument, de quoi alimenter les fantasmes les plus fous. Rappelons que la momie de Khéops reste à ce jour introuvable, la chambre du roi ne contenant qu’un coffre vide.



Mehdi Tayoubi, le co-fondateur du projet "ScanPyramid" déclare: " Il pourrait s’agir d’une ou de plusieurs structures… ou peut-être une autre grande galerie, voir une chambre. En fait, cela pourrait être un tas de choses ". Très prudents, les chercheurs ne préfèrent pas se lancer dans des hypothèses hasardeuses. Il ajoute: " Nous espérons qu’à partir de cette publication le dialogue va s’engager avec les égyptologues pour essayer de comprendre ce qu’est ce grand vide. " D'autres anomalies ont apparemment été détectées, mais les scientifiques attendent encore leur confirmation avant d'annoncer la découverte de nouvelles cavités.



Les travaux de la mission se poursuivront jusqu’à la fin 2018 et les chercheurs étudient à présent la possibilité d’utiliser un robot miniature capable de se glisser dans des trous de trois centimètres pour visiter ces mystérieuses caves. Une seule chose reste certaine, la pyramide de Khéops contient encore à ce jour plus d’incertitudes que de certitudes et garde tout son mystère…