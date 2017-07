Le 4e plan autisme se prépare

4e plan autisme.mp3 (259.59 Ko)



C’est à l’Élysée, en compagnie de Sophie Cluzel, secrétaire d’État en charge du handicap, d’associations et d’enfants touchés par l’autisme qu’Emmanuel Macron a confirmé son souhait de faire bouger les choses, estimant que " les sociétés contemporaines ont ce défi à relever ", et insistant sur l’urgence de la situation pour les personnes concernées et leurs familles: " toute situation laissée sans solution est insupportable pour ceux qui les vivent ".



En dépit de deux plans qui se sont succédé entre 2005 et 2012 et d'un 3e programme de 205 millions d’euros en 2013, la France reste très en retard vis-à-vis de ses homologues européens. L’IGAS, l’Inspection Générale des Affaires Sociales, relevait déjà en 2016 de nombreux dysfonctionnements relatifs aux diagnostics précoces des enfants touchés et dans la prise en charge des adultes.



La prévalence de l’autisme ayant fortement augmenté ces dernières années, le nouveau plan devrait intégrer la diffusion de bonnes pratiques pour les professionnels, les médecins, les aidants et familles et la recommandation de thérapies faisant preuve d’efficacité, comme les méthodes éducatives et comportementales. Le rôle des CRA (Centres de Ressources Autismes), présents partout en France, devrait notamment être reprécisé et connaitre de nouvelles évolutions.