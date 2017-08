"Le Chat Rose" revient

Chat Rose.mp3 (1.61 Mo)



Il n'en est rien heureusement, et pour vous le prouver, son cher maître Jérémy Taburchi vous convie le plus cordialement du monde au vernissage de sa nouvelle exposition "Chat Rose & Merveilles". Elle aura lieu à la Galerie de la Chapelle à La Brigue*, le mercredi 23 août à partir de 18h. Exposition qui se tiendra jusqu'au 30 septembre 2017.



L'idée de "monter là-haut" pourrait en effaroucher plus d'un, aussi tout a été mis en œuvre pour permettre de profiter pleinement des œuvres exposées sans avoir à se déplacer. Il suffira de se rendre sur le site de la Galerie d'Art en ligne. Et ceci dès le soir du vernissage.

Dans cette exposition, Jérémy Taburchi proposera de nouvelles toiles du Chat Rose, et à travers certaines d'entre elles il montrera une nouvelle approche technique de sa peinture. Pour les connaisseurs et les amateurs de ruralité, quelques-unes font la part belle aux thématiques d'actualité - tant écologiques qu'humaines - de la Vallée de la Roya. Seront aussi exposées des œuvres plus anciennes, réalisées au début des années 2000, dans un style inspiré du street-art et du surréalisme. Ce sera la première fois que cette série qui est très chère au cœur de l'artiste sera exposée dans une galerie.



Cette galerie dirigée par Marie-Noëlle Turcat, accueille depuis 2012 des expositions d’artistes peintres, plasticiens, sculpteurs, aquarellistes, photographes, mosaïstes, venant des Alpes-Maritimes ou de la région italienne voisine. Ceci dans une salle attenante à la petite chapelle Sainte-Anne construite en 1935 sur les plans de deux architectes, le Cannois Jean-Baptiste Pachiaudi et le Turinois Angelo Guasco. Dans le petit jardin style années trente sont organisées des soirées musicales depuis 2015.



Outre l'exposition, on peut se livrer au plaisir de la randonnée, facile ou demandant plus d'efforts, et les idées de balades ne manquent pas. Citons Casterino, hameau sur la commune de Tende d'où l'on peut partir pour la Vallée des Merveilles où se trouvent des pétroglyphes. Le plus célèbre, "Le Sorcier", a inspiré la toile utilisée pour l'affiche de l'exposition. Ou bien encore Notre Dame des Fontaines, construction du XVe siècle classée au titre des monuments historiques depuis 1951. Les fresques de Giovanni Canavesio et Giovanni Baleison l'ont fait surnommer la "Chapelle Sixtine des Alpes-Maritimes".



Après ce circuit, il sera sans doute nécessaire de reprendre des forces. Le restaurant de l'Hôtel Mirval à La Brigue et le Prieuré à Saint-Dalmas de Tende, centre d'adaptation par le travail, sont deux établissements à recommander.



Rappelons qu'en conséquence du traité de Paris signé le 10 février 1947, les communes de Tende et La Brigue étaient cédées à la France par l'Italie. Et le référendum local du 12 octobre 1947 ratifiait les dispositions dudit traité.