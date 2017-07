Le Conseil économique, social et environnemental en questions

CESE.mp3 (211 Ko)



Pouvez-vous nous présenter le Conseil économique, social et environnemental (CESE)?



"3e assemblée constitutionnelle de la République après l’Assemblée nationale et le Sénat, le CESE représente la société civile organisée et qualifiée. Il conseille le gouvernement et le parlement" .



Comment devient-on membre du CESE?



"140 membres sont désignés au titre de la vie économique et du dialogue social, 60 au titre de la cohésion sociale et territoriale, 33 au titre de la protection de la nature et de l’environnement" .



Comment avez-vous été nommé? Et dans quel groupe?



"J’ai été désigné par le président de la République en fonction, François Hollande, au titre des personnalités qualifiées et je siège dans ce groupe" .



Peut-on vraiment dire que le CESE est "un genre de France en miniature"?



"Oui c’est le reflet de la société civile, salariés, entreprises, syndicats, associations, agriculteurs, professions libérales, mouvements de jeunesse, et représentants de l’environnement sont représentés au CESE" .



Concrètement quelles sont les activités des membres au CESE?



"Les membres du CESE siègent dans des formations de travail, neuf sections et trois délégations afin de rendre un avis, une étude ou une résolution sur un sujet pour le gouvernement ou le parlement" .



Vous siégez au CESE depuis 2015 sur quoi travaillez-vous particulièrement? Avez-vous participé à des avis ou des rapports?



"J’ai participé au travail de ma section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, notamment sur les circuits de distributions, sur l’aquaculture et en ce moment sur la compétitivité de l’agriculture. D’une façon générale nous travaillons actuellement sur le programme du gouvernement pour l’agriculture" .



Comment trouvez-vous votre activité de membre du CESE?



"C’est intéressant, les membres sont de grande qualité et les sujets abordés d’actualité, utiles pour nos institutions" .



Le CESE est une assemblée consultative qui n’est pas ou peu connue des Français, a-t-il une vraie utilité et influence dans la vie publique?



"Le CESE mériterait d’être plus connu. Ses avis seulement consultatifs limitent son action. Le nouveau pouvoir qui veut donner plus de place à la société civile devrait renforcer son influence" .



Si demain l’institution du CESE devait se réformer y apporteriez-vous des modifications ? Si oui lesquelles?



"Oui, il faudrait rendre les séances plénières publiques, plus attractives, utiliser des moyens de travail plus modernes (visioconférence), réduire le temps d’études des avis et développer une communication plus accessible au grand public" .