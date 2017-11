Le Parti socialiste pourra-t-il refleurir?

Du côté des adhérents, le morale vacille entre l’espoir d’un futur meilleur et la désillusion de la lourde défaite passé. C’est en tout cas une période qui laissera des traces dans l’histoire du socialisme français explique Martine Guivauche, militante socialiste depuis 30 ans: "Après la défaite de la gauche face à Jacques Chirac en 1995, la gauche a su se refonder car elle a été capable de faire un état des lieux de ses faiblesses. C’est ce que nous faisons dès aujourd’hui, nous devons nous servir de cette déroute" . Mais cet enthousiasme n’est pas le même chez l’ensemble des militants: "En effet, après 1995 on a pu se renouveler, mais nous n’avions pas fait 6,50% des voix à l’époque!" ; tempère Jean-Claude Meniot, retraité et fidèle électeur socialiste même dans la défaite.



Ici, on attend et on espère surtout l’apparition presque divine d’un nouveau mentor qui pourrait à lui seul ou à elle seule, incarner un parti socialiste nouvelle génération: "Il nous faudrait quelqu’un de jeune. Quelqu’un qui incarne quelque chose dans son propre parti, comme ont su le faire monsieur Mélenchon, madame Le Pen ou même monsieur Sarkozy en son temps" , explique Vanessa Beraud, bénévole au PS. "Dans un second temps le problème sera de trouver sa place dans un échiquier politique déjà très garni à gauche" , poursuit-elle.



Il est difficile de dire si le parti socialiste se relèvera de cette année présidentielle. Bon nombre de ses anciens électeurs ont en effet préféré rejoindre La République en marche ou La France insoumise, selon les affinités. D’autres suivront sans doute Benoît Hamon dans la création de son nouveau parti. Mais certains restent là, convaincus que le PS, après avoir fané, ne pourra que refleurir de nouveau.