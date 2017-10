Projet 99.mp3 (858.94 Ko)



Les petits riens, les grands moments, les joies et les peines, cette multitude d’instants qui font la particularité d’un homme et d’une femme, ce qu’on en pense et ce qu’on en dit… Ce dont on se souvient: voici le cœur du "Projet 99", le moteur de cette " machine " comme préfère l’appeler Geneviève Flaven, à l’origine du projet.



Ainsi ce sont 99 personnages, qui, pendant cinq actes, nous font rire, nous étonnent ou nous émeuvent. Ces 99 femmes et hommes sont inspirés par des histoires de vie réelle, les témoignages de plus de 150 habitants de Shanghai, qui sont ensuite écrits, traduits et mis en scènes en collaboration.



Entièrement piloté par des bénévoles, le "Projet 99" est le fruit d’une année de travail. Pièce documentaire, communautaire et collaborative, elle est jouée dans trois langues: en chinois, en anglais et en français. Tableau frappant de la diversité des cultures et de la singularité profonde de chacun, la pièce s’axe surtout sur les relations entre les individus. " Ce que je dis de moi et ce que les gens en retiennent, et surtout ce qui s’en échappe… C’est ça qui est intéressant ", précise Geneviève Flaven. Le résultat? Une œuvre dramatique alliant théâtre, chorégraphie, musique et photographie.



Le "Projet 99" est issu d’une première pièce jouée en 2015, intitulée "99 Femmes", également dirigée par Geneviève Flaven, auteure, metteuse en scène et productrice de la pièce. Créé selon la même démarche collaborative mais interprété exclusivement par des femmes, le spectacle a été joué en octobre 2015 à Shanghai et puis en juillet 2016 à Pune, en Inde, où 99 actrices ont célébré la diversité du féminin.