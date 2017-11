Le Red Bull Air Race débarque en France

Le championnat du monde Red Bull Air Race est une compétition internationale de course, à laquelle participent au moins huit pilotes pour chacune des courses. L'objectif est de naviguer sur un circuit aérien parsemé de pylônes gonflables, le plus rapidement possible tout en évitant les pénalités.



Les pilotes peuvent remporter des points au championnat du monde à l'occasion de chaque course. Après l'ultime étape de la saison, le pilote comptant le plus grand nombre de points devient champion du monde Red Bull Air Race.

A noter: du côté français la présence de Mélanie Astles. La pilote française participera à la première étape sur notre territoire. Première femme à courir en Red Bull Air Race, elle a participé à sa deuxième saison en Challenger Class. À Indianapolis, elle est devenue la première femme à remporter une course. La quintuple championne de France de voltige aérienne est prête pour une nouvelle saison.



11 ans après son lancement officiel, le championnat du monde Red Bull Air Race est connu à travers le monde entier comme la compétition de sport mécanique la plus rapide et exaltante de la planète. Imaginée par la cellule de réflexion de Red Bull sports, le but initial était de créer le défi aérien le plus avancé auquel le monde n'ait jamais assisté, aujourd'hui le résultat a de loin dépassé les attentes initiales de ses créateurs.



Le championnat du monde Red Bull Air Race devient rapidement un spectacle visuel sans pareil: associant haute vitesse, basse altitude, et manœuvres extrêmes, il est réservé à l'élite des pilotes de la planète. Les circuits aériens conçus spécialement pour l'occasion nécessitent une longue recherche et de nombreux essais. Les pylônes gonflables uniques qui permettent de matérialiser les portes aériennes et de définir le tracé ont été développés en 2002. Ils ont subi plusieurs évolutions d'année en année pour finalement acquérir le design sophistiqué qu'ils ont aujourd'hui. Ils sont à la fois solides et sûrs, au cas où un avion les percuterait. Ils peuvent être réparés et regonflés en à peine 90 secondes.