Le Salers, un grand fromage AOP, reflet des traditions cantaliennes

Le Salers est un fromage d’exception, dont la fabrication allie modernité, tradition et savoir-faire. Ce fromage à pâte pressée non cuite est un produit fermier à base de lait cru, fabriqué uniquement entre le 15 avril et le 15 novembre, quand les vaches sont à l’estive. En effet, le lait des vaches est de meilleure qualité lorsqu’elles sont à l’herbe en été, donnant son goût caractéristique au Salers. La zone de production de ce fromage cantalien traditionnel se situe dans les monts du Cantal, du Cézallier et le Mont Dore.



Le Salers est produit exclusivement dans les exploitations fermières et sa fabrication répond à un cahier des charges strict. Le lait servant à la fabrication du Salers est traditionnellement recueilli dans un récipient en bois d’acacia ou de châtaignier appelé "gerle", afin de permettre un ensemencement naturel, donnant son goût et sa saveur caractéristiques au Salers. Après trois mois d’affinage minimum, on obtient un gros cylindre de 40 kilos: la "fourme", prête à la dégustation.



Fromage de plateau par excellence, sa texture ferme et fondante, et son arôme fleuri et épicé vous transporteront en un clin d’œil dans les vallées les plus riantes du Cantal! Un bonheur pour les amateurs.