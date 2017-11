Le coaching en ligne ou le sport à la maison

Nous rencontrons Arthur Ebel, Français, 31 ans et coach sportif en ligne, via la plateforme TotalCoaching. Il est spécialisé dans l'aide à l'acquisition du "look sportif".



Pouvez vous nous présenter le concept de "TotalCoaching"?

C'est une application sur téléphone, tablette ou, en ligne sur un ordinateur de bureau. Sur cette application je peux créer un programme personnalisé pour chaque client, et donner des conseils nutritionnels. Le client m'envoie des photos d'après-entraînement pour suivre sa progression. Le client et moi pouvons communiquer directement sur l'application. Chaque exercice possède une petite vidéo explicative, et une explication écrite du nombre de séries à faire, le nombre de répétitions par série, le temps de repos, le poids recommandé. C'est très complet.



Quel sont les avantages du coaching en ligne?

C'est un excellent moyen de suivre mes clients peu importe où je me trouve sur la planète. J'ai la possibilité de créer des programmes avec des machines, des poids, peu d'équipements ou pas d'équipements du tout. C'est adapté à n'importe quel environnement, que ce soit en salle de sport, à la maison ou dans un parc.



Combien de clients travaillent avec vous?

Je travaille avec sept élèves pour l'instant. Chacun est dans une certaine phase d'entraînement, avec leur programme fait sur mesure par rapport à leurs besoins, leurs envies et ce qu'ils veulent voir changer.



Qu'est ce qui vous a attiré à devenir coach sportif et particulièrement coach en ligne?

Cela faisait déjà quelques années que j'allais à la salle de sport au moins quatre fois par semaine et je souhaitais en savoir plus. Savoir ce qu'il se passe dans le corps, lors d'une séance de musculation, comment s'opéraient les changements lorsque que quelqu'un décide de s'adonner au fitness, comment me construire un programme de fitness personnel. J'ai suivi une formation à distance par le biais de l'International Sports and Sciences Association aux États-Unis. Ensuite, habitant à Londres, j'ai commencé à appeler quelques salles de sport pour savoir sur quels critères ils embauchaient et beaucoup m'ont dit qu'il me faudrait un diplôme de plus qu'un simple cours en ligne. J'ai alors suivi une autre formation, à Londres, qui m'a ouvert beaucoup de portes, et des postes de coach en salles. Sachant que je suis artiste, je repartais en tournée de spectacles, quelques semaines après, et il a fallu que je refuse toutes ces offres. Et c'est là, où j'ai découvert sur internet que My iPT, une entreprise de coaching en ligne, recrutait. Nous avons échangé quelques e-mails et du jour au lendemain je commençais à travailler avec eux. Le fait de voyager, n'était pas un problème, car tout se passait en ligne. J'ai pu commencer à travailler alors que j'étais au Japon, pendant trois mois.



Quels sont les principaux challenges auxquels vous faites face avec cette version virtuelle? Quel est votre stratégie pour établir le maximum de contact avec vos élèves?

Le principal challenge auquel je me heurte est le manque de contact avec le client. Oui nous sommes en contact par message, au travers de l'application, mais, il manque ce contact humain. J'aime voir mes clients, voir leurs réactions, leurs changements d'humeur lors d'une séance, et, adapter en conséquence. Cependant, l'application TotalCoaching est très efficace, j'ai un retour positif de mes clients après leurs séances, et cela me permet d'ajuster la suite de mes programmes. Certains clients choisissent d'avoir un suivi extra-personnalisé. Nous nous appelons donc par vidéoconférence une fois par semaine, ce qui nous permet d'avoir un contact humain au plus proche de la réalité si je peux m'exprimer ainsi!