Le difficile combat face aux ouragans

La protection des populations: Le passage d’Irma sur Saint-Martin montre bien que la préparation des populations existe mais qu’elle reste encore une fois perfectible. Lorsqu’en 1970, Dorothy faisait 44 morts en Martinique, Irma en fait 10 à Saint-Martin. Preuve que la gestion des ouragans est possible.



La communication: Irma a aussi montré l’impact des réseaux sociaux sur la communication d’avant et post crise. En Martinique avant le passage du phénomène ce sont les modélisations des centres météorologiques qui ont fait l’objet de toutes les interprétations possibles. Au plan national, après le passage de l’ouragan, ce sont des centaines, voir des milliers de morts qui ont été annoncés par des internautes via des vidéos. Dans sa publication du 12 septembre 2017, [liberation.fr]urlblank:

http://www.liberation.fr/desintox/2017/09/12/non-irma-n-a-pas-fait-des-milliers-ni-des-centaines-de-morts-a-saint-martin_1595849 indiquait que "le point commun de la plupart de ces vidéos est qu’elles n’ont pas été tournées par des personnes présentes sur l’île de Saint-Martin" . Devant cette nouvelle donne dans la gestion de la communication des ouragans, le travail semble devoir se concentrer sur l’éducation de la population qui, par son comportement amplifie le drame par le relai de fausses informations.



La gestion de la France vs celle des États-Unis: Le dispositif d’alerte mis en place en France est composé de niveaux d’alerte allant jusqu’au confinement de la population. Aux États-Unis, eux aussi exposés aux risques cycloniques sur le sud-est de son territoire, l’approche est très différente. A l’approche d’Irma, c’est l’état d’urgence qui a été décrétée 5 jours avant l’arrivée du phénomène. Cette déclaration d’état d’urgence "permet au ministère de la Sécurité intérieure et à l'Agence Fédérale des situations d'urgence (Fema) de coordonner tous les efforts d'assistance en cas de catastrophe. Cette action va soulager les difficultés et les souffrances que la situation d'urgence pourrait faire endurer à la population locale, et fournir l'aide nécessaire pour assurer la santé et la sécurité publiques" , a communiqué la Maison Blanche.



C’est aussi une différence importante entre les gestions américaines et françaises. En effet côté français, l’État ne déclenche les moyens qu’après le passage du phénomène, et en fonction de son impact sur le territoire. Autre élément différenciant entre les mesures américaines et françaises ce sont les procédures d’évacuation. Certes celles-ci ne se font que sur le continent, pas sur les îles et dépendances américaines, mais dans l’Hexagone la France n’organise pas le déplacement de population en cas d’alerte aux crues. La France et les États-Unis ont donc des gestions différentes pour des situations similaires. Mais les différences sont encore plus importantes lorsque sont abordées les mesures environnementales à adopter face au réchauffement climatique.