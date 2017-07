Le gouvernement français lance un site internet sur le handicap

L’atout majeur du site réside probablement dans le regroupement des nombreuses brochures, résultats d’études, rapports et statistiques sur le handicap. On y retrouve des textes de loi et des informations pratiques sur le logement, l’accès à l’emploi, la formation, la culture, les loisirs adaptés mais aussi la liste des différentes aides et prestations en faveur des personnes et des familles touchées. Il intègre un large focus sur les troubles du spectre autistique, issu du site www.autisme.gouv.fr lancé en novembre 2016 par l’ancien gouvernement.Le secrétariat d’État y communique ses agendas, ses actions et publie les documents du Comité Interministériel du Handicap (CIH). On y découvre les travaux et rapports du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH), cette instance à caractère consultatif chargée d’assurer la participation des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.Le gouvernement, qui promet que la plateforme progressera prochainement en matière d’accessibilité numérique, gagne en transparence en publiant l’ensemble des ressources disponibles et les actions qu’il engage. Si le site est une première étape pour améliorer l’information sur le handicap, il reste pour le moment encore assez peu documenté sur les nombreuses questions des spécificités inhérentes aux différents types de handicap.