Le handitourisme en France

"Nous allons développer le handitourisme et en faire un avantage concurrentiel pour notre pays" , telle est la promesse faite par la nouvelle élue dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux officiels. En plein développement depuis les années '90, le tourisme adapté aux personnes handicapées propose des aménagements spécifiques, hébergements, et activités pour les visiteurs touchés par une déficience sensorielle, motrice ou intellectuelle.



Depuis 2003, l’État délivre aux professionnels offrant un équipement adapté le label "Tourisme et handicaps" et aux territoires ayant développé une offre pour au moins 2 des 4 familles de handicap (auditif, mental, moteur et visuel) le label "Destination pour tous".



Aujourd’hui, la secrétaire d’État veut ancrer sur le terrain le concept d’accessibilité universelle, avec une meilleure formation des agents, pour que chaque personne puisse être accueillie avec professionnalisme au sein des espaces dédiés. Enfin, Sophie Cluzel propose des documents (brochures, panneaux informatifs…) faciles à lire et à comprendre, qui seront non seulement accessibles aux personnes handicapées mentales mais également plus pratiques pour les visiteurs étrangers ne maitrisant pas la langue française.