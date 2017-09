Le nouveau mal du XXIe siècle (286.45 Ko)



La vision de près, trop sollicitée, provoque des symptômes de sécheresse, de fatigue oculaire et développe une myopie fonctionnelle. Plusieurs enquêtes et études européenne, australienne, japonaise ou encore américaine s'accordent sur l'origine du phénomène ainsi que sur le remède à suivre, comme le rappelle Bertrand Roy, président de l'Association nationale pour l'amélioration de la vue (Asnav): " encourager les jeunes à changer leurs comportements, à faire des pauses toutes les 30 minutes lorsqu’ils sont sur les écrans pour laisser leurs yeux divaguer, et à prendre le soleil, car la lumière naturelle a des effets positifs sur le développement de l’œil ".



Les jeunes passeraient près de 10 heures par jour devant un écran, les adultes plus de 6 heures selon une récente statistique. Si interdire l'utilisation des ordinateurs et smartphones est utopique, il est important que les recommandations préventives des spécialistes de santé deviennent un réflexe quotidien pour tout internaute. Ce qui éviterait les files d'attente chez les ophtalmologues de plus en plus sollicités, tout comme les orthoptistes (kiné des yeux).



Quant aux parents, ils doivent impérativement retenir que pour les enfants de moins de trois ans, la règle est de zéro écran... Force est de constater avec le recul de la pratique que l'humain, pour mieux vivre en harmonie avec ces outils devenus incontournables, n'a pas d'autre choix que d'appliquer les bons gestes de distance et de pause pour ne pas altérer sa vision.