Le petit paysan qui poursuivait un géant mondial

Saul Luciano Lliuya, un agriculteur péruvien dont le village est menacé par la fonte des glaces a reçu l’aide de nombreuses ONG dans sa démarche de s’en prendre à RWE, un des plus importants producteurs de gaz à effet de serre au monde.



Si techniquement son dossier peut sembler très fragile, il incarne cependant le début d’une forme de justice climatique mondiale. L’enjeu va bien au-delà du cadre personnel de Luciano Lliuya et de son village, même si le plaignant a des demandes très concrètes. Il réclame par exemple le remboursement de 6.000€ pour lui permettre de consolider sa maison contre la montée des eaux, dont il juge RWE en partie responsable. Son village, situé à 400 km au nord de Lima dans la cordillère des Andes est menacé par la fonte rapide des glaciers et la formation de lacs qui engloutiraient les habitations. Sa démarche est bien sûr avant tout symbolique. Il avait d’ailleurs déclaré lors d’une audience: "Je veux pouvoir retourner dans ma montagne et dire aux gens que je me suis battu pour eux" .



Pour l’ONG Germanwatch, une de celles qui soutient son combat, il s’agit surtout de faire reconnaître par la justice la responsabilité des géants mondiaux de l’énergie et forcer des entreprises à contribuer financièrement à l’aide aux pays du sud, fortement touchés par les changements climatiques. Il s’agit de l’enjeu des "pertes et dommages" , terme nouveau utilisé dans les négociations internationales sur le climat. Une décision de justice favorable pourrait ouvrir la voie à d’autres procédures, même si le chemin reste encore long.