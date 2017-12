Le poids financier de la dépendance d’ici 2060

L’allocation personnalisée à l’autonomie (APA), versée aux personnes âgées résidant à domicile, a été revalorisée en 2016 et étendue en 2017 aux personnes inactives non imposables. L’APA destinée quant à elle aux seniors vivant en maison de retraite, devrait aussi augmenter face au nombre croissant d’hommes et de femmes résidant dans ces établissements.



La participation de l’État, qui devrait rester proportionnelle aux dépenses, engendrera un coût majoré pour les familles, la part des frais restant à la charge des ménages passant alors de 0,29 point de PIB en 2014 à 0,72 point en 2060.

Ces estimations spectaculaires seront confrontées ces prochaines années à des variables difficilement quantifiables aujourd’hui; on ne sait pas, pour lors, si le nombre de personnes malades augmentera de façon significative ou si, au contraire, les performances médicales permettront une stabilisation des pathologies les plus présentes chez les âgés.