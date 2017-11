Le tableau le plus cher jamais vendu de l’histoire

Le thème du "Salvator Mundi", représentation symbolique du Christ portant un orbe (terme suranné utilisé pour désigner une surface circulaire ou une sphère) dans la main gauche et utilisant sa main droite dans un geste de bénédiction, est popularisé au XVIe siècle par de nombreux peintres européens. Léonard de Vinci ne déroge pas à la règle et s’adonne à cet exercice de style. Le "Salvator Mundi", un tableau de 45,4 × 65,6 cm peint sur un panneau en noyer, a été réalisé par le maitre italien entre 1506 et 1513.



Seul tableau du peintre italien à se trouver encore aux mains d’un propriétaire privé, il a été acquis aux enchères par un anonyme pour une somme finale de 450,3 millions de dollars, incluant 400 millions de dollars et 50 millions de dollars de taxes et commissions. Le "Salvator Mundi" est ainsi officiellement reconnu comme l'œuvre la plus chère jamais vendue aux enchères, pulvérisant le précédent record de vente aux enchères, "Les femmes d'Alger" de Picasso, adjugé pour 179,4 millions de dollars en 2015.



La vente est partie d’une mise à prix de 70 millions de dollars. Elle a passé 53 échelons en un temps record de 19 minutes pour atteindre finalement les 400 millions de dollars. Il avait été acheté par un collectionneur britannique en 1958 pour la modique somme de 45 livres... A l’époque, gravement endommagé par des tentatives de réparations précédentes, l’œuvre avait été considérée comme un faux. Aujourd’hui il s’agit du tableau le plus cher du monde!