Le véganisme, la tendance alimentaire du moment

Véganisme.mp3 (100.81 Ko)



Le véganisme est un concept plus complexe qu'on ne l'imagine. C'est avant tout un principe qui consiste à refuser l'exploitation et la souffrance animale. Cela nécessite donc de profondément modifier son mode de consommation.



Un végane (ou vegan en anglais) adopte pour ce faire une alimentation strictement végétalienne et non végétarienne. Un végétarien ne mange pas de viande mais un végan ne consomme lui aucun produit d’origine animale. Il bannit donc également de son alimentation les œufs, les produits laitiers et le miel et se nourrit uniquement de céréales, légumineuses, de graines, de légumes et de fruits. Il fait également attention à ce que les produits qu'il utilise au quotidien ne soient pas à l'origine d'une quelconque maltraitance animale. Il n'utilise donc aucun cosmétique testé sur les animaux et fait également attention à son habillement. Il ne porte pas de la laine, ni de cuir, ni de soie non plus.