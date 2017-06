Les Guerriers (sortent) de l’ombre…

Les Guerriers de l'ombre.mp3 (141.22 Ko)



Après l’excellente série-fiction "Le Bureau des Légendes" la chaîne cryptée française donne cette fois la parole à de véritables (ex) agents du service clandestin de la DGSE à travers ce documentaire. Sans violer les secrets d’État ils nous parlent du recrutement, de la formation, ainsi que du métier de terrain d’un agent secret.

Frédéric Schoendoerffer livre là un film documentaire fort et très travaillé à la fois sur le fond et dans la forme. Dans des environnements urbains épurés il interviewe d’anciens officiers traitants, ce que l’on appelle les OT, face caméra, leurs têtes restant dans l’ombre.



Ils ont dû apprendre à cacher leurs activités et se construire des identités les plus crédibles possibles, leurs "Légendes". Souvent au péril de leur vie ils sont allés chercher des informations afin de protéger les Français et "les intérêts de l’État".

On découvre une activité qui demande un long et difficile apprentissage, on découvre aussi un métier fait à la fois d’adrénaline et de frustration qui rend difficile la construction d’une vie sociale et familiale.



Le film nous fait sortir du fantasme de l’espion pour nous faire percevoir une certaine réalité d’un métier qui n’en demeure pas moins hors du commun. Après 90 minutes on en demande encore…