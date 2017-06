Les chats, un rempart au burn-out professionnel?

Chats au bureau.mp3 (617.75 Ko)



Chat sur le clavier... employé moins stressé! C'est l'approche que suit depuis plus de 17 ans Ferray, une firme informatique japonaise basée à Tokyo. Hidenobu Fukuda, qui dirige la société, a mis en place cette politique de "chats au bureau" à la suite de la demande d’un de ses collaborateurs en 2000. Dans les locaux de cette entreprise se promènent donc librement neuf chats, vaquant de clavier en clavier. Eri Ito, employée chez Ferray, est conquise: " Des chats qui dorment juste à côté de nous, c'est apaisant ". D'autres entreprises nippones ont suivi le concept et abritent dans leurs locaux chèvres, lamas ou alpagas pour limiter le stress de leurs équipes.



Cette "ronron thérapie" n'est pas sans fondement scientifique. Selon le Dr Jean-Yves Gauchet, vétérinaire, l'écoute du ronronnement d'un chat stimulerait le relargage dans le sang de l'hormone du bien-être, la sérotonine, et limiterait les réactions de stress. Les animaux de compagnie ont de nombreux effets bénéfiques sur ceux qui les côtoient. Ces effets jouent notamment un rôle important dans la prise en charge de certaines affections et maladies chez l’enfant (cancer, troubles autistiques) et chez les personnes âgées (Alzheimer): on parle de thérapie assistée par l’animal (TAA). Bien plus que de simples compagnons, les animaux sont de vrais guérisseurs de l'âme.