"Les dents de la mer" fête ses 42 ans avec la bande son sur vinyle

Sorti en 1975, le film de Steven Spielberg a terrifié tout le monde. Maintenant élevé au rang de classique, ce thriller où les requins deviennent le cauchemar des vacanciers a engendré une saga composée de cinq volets. Les derniers n’arrivent pas à la cheville du film qui a lancé la carrière du réalisateur.Pour rappel, lors de la 46e cérémonie des Oscars, "Les dents de la mer" ont raflé trois statuettes dorées, pour le montage, le son et la musique. Composée par John Williams, la bande son est devenue l'une des plus cultes du cinéma. Sa réédition en double vinyle aura une pochette qui en jette. Mais le plus intéressant n'est pas son format car les 45 tours sont redevenus à la mode. Il s'agit en fait de la version originale enregistrée par John Williams pour le film, ce n'est pas la version sortie en 1975 qui avait gagné un Grammy. Ce sera donc la première fois que cette version sort sur vinyle.Il n’y a pas de date de sortie annoncée mais si tout va bien, vous pourrez l'avoir entre les mains fin octobre 2017. Pour les plus impatients, il est possible de la pré-commander sur le site de Mondo (voir image) pour 35$ soit environ 30€ ou acheter la bande son de John Williams sur CD en cliquant ici