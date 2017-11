Les éphémérides du 7 novembre

Ephémérides 7 novembre Patapouf.mp3 (250.81 Ko)



Sont nés notamment ce jour: le peintre Pierre Mignard, la physicienne Marie Curie, le physicien Chandrashekhara Venkata Râman, le biologiste Konrad Lorenz, l'actrice Grace Stafford, l'homme de lettres Albert Camus.



Journée internationale de l'écrivain africain.

En Argentine journée de la presse sportive et au Bangladesh journée nationale de la révolution et de la solidarité.

En France bonne fête aux Carine et Ernest!