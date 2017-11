Les faces d'Albé

Albé nous fait découvrir son univers pop rock parfois tendre et lyrique ou bien plus vif et frôlant le grunge. En anglais comme en français, il sait manier les mots et les mélodies. Ce doux songwriter à l'âme torturé par des amours visiblement malheureuses, trouve en musique une rémission lumineuse à ses tourments de jeune homme.



Le projet a été ressassé et turbiné en solitaire sur son ordi portable en voyage, sur des pianos et des guitares enregistrées à l’iPhone puis peu à peu assemblé avec l’aide et les conseils de collaborateurs intimes, d’Émile Larroche à la réalisation à Samy Osta au mix et Iris Kaltenbäck à la plume de certains textes.