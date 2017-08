Les perturbateurs endocriniens, un enjeu et des dangers sanitaires majeurs

Perturbateurs endocriniens.mp3 (742.86 Ko)



D’après l’Organisation mondiale de la santé, "les perturbateurs endocriniens (PE) sont des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle étrangères à l'organisme. Elles peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire des effets néfastes sur l'organisme d'un individu ou sur ses descendants" . En mimant, bloquant ou interférant le fonctionnement de certaines hormones, les PE provoquent des troubles de la reproduction, mais aussi neurologiques et immunitaires, et favoriseraient diabètes et cancers. Leurs actions peuvent être parfois si discrètes que leurs effets sur la santé et les dangers qui leurs sont liés ne sont pas toujours prouvés et restent difficiles à mettre en évidence par les scientifiques.



Omniprésents dans notre environnement (médicaments, cosmétiques, objets de la vie quotidienne, pesticides…), les PE représentent un enjeu sanitaire majeur. Le coût sanitaire lié à leur exposition s’élèverait à plus de 157 milliards d’euros pour l’Europe, selon une étude de mars 2015. L’actuelle absence de consensus au sein de la Commission européenne sur les critères définissant les PE empêche l’avancée du dossier et autorise toujours ainsi une utilisation sans précautions ni restrictions de produits contenant ces substances chimiques, malgré des risques sanitaires et médicaux réels.