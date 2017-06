Limitation du droit de l'immigration et de la nationalité au Koweït

Loi Koweït.mp3 (1.03 Mo)



Plusieurs députés koweïtiens, dont Walid Al Tabtabaie, ont annoncé, le 31 mai 2017, l'organisation d'un mouvement parlementaire contre la décision prise par le ministère koweïtien de l’Intérieur de limiter la procédure de regroupement familial qui permet à un étranger résidant au Koweït d'être rejoint par son époux et ses enfants. La loi prévoit également de priver de carte de résident les ascendants, ainsi que les frères et sœurs de travailleurs étrangers au Koweït.



Par ailleurs, le député Walid Al Tabtabaie a appelé le gouvernement à trouver une alternative à la décision de limiter l'octroi de la nationalité koweïtienne aux enfants de Koweïtiennes mariées à des étrangers et des épouses étrangères de Koweïtiens. Le député a proposé de leur fournir une carte de résident leur permettant de bénéficier de tous les privilèges accordés aux Koweïtiens. L'obtention de la nationalité koweïtienne est en effet régie par le principe de filiation par le père.



Le député koweïtien a qualifié ces décisions d’ "inhumaines" et souligné qu'elles pourraient engendrer de nombreux problèmes sociaux au Koweït. Il a ajouté que ce dossier sera discuté lors de la réunion de la commission des droits de l’Homme de l'Assemblée nationale koweïtienne.



Une source proche du dossier a révélé que ces décisions avaient pour objectif de remédier au déséquilibre démographique de l'émirat et qu’elles n’étaient "nullement inhumaines" . Le Koweït est peuplé de 4,4 millions d'habitants, répartis entre 1,3 million de Koweïtiens et 3,1 millions d'étrangers qui fournissent les deux tiers de la main d’œuvre employée.