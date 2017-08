Mayweather vs McGregor: l’histoire d’un jackpot

Combat du siècle.mp3 (212.24 Ko)



Dans le monde de la boxe, cette rencontre est contre nature et déchaine la controverse, alimentée par les mises en scène des deux protagonistes et leur surenchère de provocations et d’insultes. D'un côté, Floyd Mayweather, véritable star des rings, invaincu en professionnel, vainqueur il y a deux ans du précédent "combat du siècle" contre le Philippin Manny Pacquiao, est sorti pour la deuxième fois de sa retraite, à 40 ans. De l'autre, Conor McGregor, Irlandais de 11 ans son cadet, champion de MMA (arts martiaux mixtes, ou combat libre), un sport entre boxe et lutte où presque tous les coups sont permis disputera lui son premier combat de boxe.



Qui dit combat hors norme, dit récompense colossale. Les recettes pouvaient atteindre le milliard de dollars. La première source de revenus est la télévision. Diffusé par Showtime sports qui a choisi le "pay-per-view", propriété de CBS, il faut débourser près de 100$ pour regarder le match en HD, et les organisateurs tablent sur un minimum de 500 millions de revenus, et ce sans compter sur les achats à l’international. En France, c’est Canal+ qui a acheté les droits de diffusion. Outre-Atlantique, les bars ont été facturés selon leur fréquentation entre 25 et 50$ par client pour diffuser le match. Et le total des revenus du sponsoring devrait dépasser les 25 millions. Enfin, il faut ajouter plus de 70 millions pour la billetterie du T-Mobile Arena à Las Vegas et 6 millions de produits dérivés. Plus qu’un combat de boxe, ce choc est surtout une brillante démonstration du show business à l’américaine, que certains qualifient même de farce du siècle.



Dans ce combat, il n’y a au final pas de perdant. Les deux boxeurs, qui entretiennent à merveille leur rivalité dans leurs tournées promotionnelles touchent un véritable jackpot. Mayweather, surnommé "Money", a rapidement accepté de sortir de sa retraite pour relever ce défi incongru. Lancée comme une nouvelle provocation par le fougueux et impulsif McGregor en 2015, la polémique a enflé et le match a été officiellement annoncé le 14 juin 2017 pour la plus grande joie des promoteurs. Rarement dans l’histoire un combat qui semble pourtant si déséquilibré n’aura autant attisé les passions du public, des spécialistes aux amateurs.



La ceinture du vainqueur, en cuir d’alligator, sertie de 3360 diamants, 600 saphirs et 300 émeraudes, n’apporte aucun titre officiel, mais symbolise le clinquant le plus décomplexé de ce combat le plus rémunérateur de l’histoire.