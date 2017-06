Mélie Fraisse, une orfèvre des sons synthétiques

A Walk extrait.mp3 (234.9 Ko)



Mélie Fraisse, artiste musicienne multi-instrumentiste et compositeur pour le théâtre et l’image, joue des timbres et des sons, transforme son violon classique et ses guitares en signal électrique, pulse l’anglais avec humour et cynisme. Entre efficacité pop et recherche esthétique pointue, mélodies sucrées et rigueur électronique, voix éthérée et basses saturées, Mélie happe par ses refrains entêtants et ses ambiances aériennes.



Premier prix de violon puis ingénieur du son diplômée du CNSM de Paris, Mélie Fraisse aborde la musique par le son, son traitement, ses signaux électriques. Nourrie par l'écoute de Beth Gibbons, J.S. Bach, Pink Floyd, Prokofiev, Metronomy, Kraftwerk, ou The Doors, l'artiste séduit par la sensibilité qui imprègne sa musique tout au long d'un EP qu'elle a conçu avec une patience d'artisan.