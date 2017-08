Menace sur l’ile de Guam

Guam.mp3 (146.12 Ko)



D’une petite superficie de 550 km2 située dans l’ouest de l’océan Pacifique, elle est le territoire américain le plus éloignée du continent et utilisée comme base militaire stratégique. Près d’un tiers de l’île est sous contrôle de l’armée américaine et environ 6.000 soldats y résident. Son emplacement, à distance de tir des missiles nord-coréens et son importance stratégique pour les États-Unis en font une cible de choix pour Pyongyang, qui a déclaré " envisager avec attention " la possibilité de " faire feu " autour de ce territoire avec une fusée balistique.



L’escalade des tensions entre les deux pays est loin de diminuer. Lundi 7 août 2017, deux bombardiers B-1B de l’US Air Force ont décollé de Guam pour rejoindre leurs alliés de la Corée du sud et du Japon dans le cadre d’opérations militaires dans la péninsule coréenne. En juillet 2017 Washington y avait déjà fait décoller deux bombardiers supersoniques pour une nouvelle démonstration de force après de nouveaux tests de missiles balistiques par la Corée du nord.



Très isolée géographiquement, son plus proche voisin étant les iles de Micronésie à 920 kilomètres, l’île de Guam était sous domination espagnole jusqu'en 1898, avant d’être cédée aux États-Unis après la guerre hispano-américaine. Elle a depuis le statut de "territoire non incorporé organisé des États-Unis" (un territoire n'ayant pas le statut d'État). Environ 40% de sa population de 162.000 habitants est composé du peuple indigène Chamorro, et de Philippins pour 25%.