Moins de beurre dans les épinards?

Les Français sont les champions en matière de consommation de beurre dans le monde. Avec près de 8 kilos de beurre par personne et par an, environ le double des autres Européens. Longtemps vu comme un aliment gras et néfaste pour la santé, le beurre est revenu en état de grâce depuis quelques années, réhabilité par plusieurs études scientifiques. Fait parlant, en 2015 McDonald’s a décidé de remplacer l’utilisation de margarine par du beurre dans tous ses restaurants aux États-Unis.



La consommation mondiale a augmenté, plus de 7% sur les quatre dernières années, y compris dans les pays asiatiques qui représentent un important marché. La collecte de lait en revanche a diminué, suite notamment à une mauvaise année 2016 pour l’élevage et l’agriculture à cause de conditions climatiques difficiles. L’écart se creuse et la production ne suit plus, le beurre se fait plus précieux. De 2.500€ en mars 2016 à 7.000€ en septembre 2017, le prix de la tonne de beurre a connu une hausse de 180%.