Mois franco-chinois de l’environnement 2017

Expositions, projections, ateliers, forums, conférences et rencontres se sont déroulées jusqu’au 18 octobre 2017, sous le parrainage d’Anaïs Martane, photographe et productrice, et Jackie Chan, la superstar chinoise, acteur et réalisateur. Ce grand rendez-vous annuel s’est caractérisé par la présence d’intervenants pluridisciplinaires (artistes, architectes, urbanistes, universitaires, réalisateurs, …) et un public de plus en plus largement sensible et intéressé aux enjeux environnementaux.



Même si l’on peut toutefois noter un déséquilibre dans la diversité des programmes entre les villes participantes, Pékin devançant l’ensemble, il a néanmoins permis à chacun d’interroger les grandes transformations qui s’opèrent aujourd’hui, pour générer demain des villes éco-responsables.



Violaine Allais, urbaniste française résidant à Shanghai et spécialisée dans l’environnement, a présenté le contexte et les enjeux du Grand Paris dans le cadre d’une conférence tout public à Shanghai. Elle témoigne: "Je suis confortée dans l'importance d'entretenir des regards croisés, des retours d'expériences internationaux sur les phénomènes d'évolution urbaine, qui, même s'ils s'expriment différemment selon les contextes territoriaux, présentent des mécanismes et des effets comparables" .



Le Mois franco-chinois de l’environnement a été créé en 2014 avec pour objectif de renforcer les échanges entre la France et la Chine. Les trois éditions précédentes ont respectivement été consacrées à l’eau, aux enjeux climatiques et à la biodiversité.