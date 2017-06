Objectif minceur avant l'été

Objectif minceur.mp3 (209.79 Ko)



Il est toujours possible de maigrir vite et bien sans forcément s'affamer et mettre sa santé en danger. Il y a les incontournables bien sur, comme faire un minimum de sport et opter pour les aliments peu caloriques. Mais il existe aussi d’autres astuces, des gestes quotidiens, qui rendront cette tâche moins difficile. Alors, comment perdre ces 2 ou 3 kilos rapidement et affiner sa silhouette avant l’été?



Commencer par alléger son assiette en remplaçant les aliments gras par leur version light. Les aliments minceur à privilégier, tels que les artichauts, les asperges, le céleri, le chou ou encore le concombre. Privilégier les petits-déjeuners, manger des fruits et légumes à volonté et boire sa bouteille de 1 litre et demi par jour, c’est déjà 80% du travail de fait.



Démarrer avec une cure détox peut aider à remettre l’organisme à zéro et à perdre les premiers kilos et pour muscler le tout on chausse ses baskets pour une séance de running. Côté mental, tenir un journal de bord de ce que l’on mange ou de la fréquence de l’activité sportive est un bon moyen de rester focus sur son objectif. Mais même le repos a du bon pour perdre des kilos! Dormir un minimum de 7 heures par nuit est essentiel pour aider le corps à éliminer. Ajoutez à cela un soin minceur à la maison ou en institut comme le cellu-M6 ou le palper-rouler et le tour est joué.



Il existe aussi des petits plus qui aideront à venir à bout des kilos superflus comme les massages qui favorisent le drainage et sont excellents pour mincir et certains compléments alimentaires qui peuvent aider à conditions de ne pas en abuser.



Et pour celles qui veulent vraiment être au top cet été, préparer la peau pour un magnifique bronzage sera la touche ultime pour déambuler sur les plages!