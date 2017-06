Pale Grey, la nouvelle vague du rock belge

Pale Grey.mp3 (368.57 Ko)



Pale Grey c’est avant tout un subtil mélange d’indie, d’électronique et de hip-hop. Leur univers atmosphérique, aérien et teinté de groove nous transporte loin. Rappelant à certains moments les ambiances ensoleillées d’un bord de mer, et à d’autres, les recoins obscurs d’une boite de nuit berlinoise. Leur musique évolutive et éclectique évoque Notwist, Why?, Alt-J, Phoenix ou encore Metronomy, tout en conservant une identité qui leur est propre.



Leur nouvel EP "Ghosts" sonne résolument moderne. Il conserve une immédiateté pop tout en tentant d’explorer de nouveaux chemins empruntés par les musiques expérimentales, hip-hop ou post-rock. On y retrouve quatre morceaux qui, dans leur sobriété et leur unicité, propagent une présence et une densité riche. Dans la foulée de cette sortie, le groupe part sur les routes européennes en compagnie d'Electric Guest.