Paolo Cognetti gagne le Prix Strega 2017

A la 71e édition, le prestigieux prix littéraire Strega a récompensé le jeune écrivain, Paolo Cognetti, pour "Le otto montagne" (Einaudi), avant Teresa Ciabatti, auteure de "La più amata" (Mondadori). Les deux étaient favoris du jury, mais la majorité des votes a été au jeune Cognetti, qui avait aussi gagné peu de jours avant le Prix Strega jeunesse 2017.Cette année, le jury du prix était composé par 660 membres, contre 400 des éditions précédentes: outre les 400 membres du club Amis du dimanche, figuraient aussi 40 lecteurs choisis par l’association des Librairies indépendantes italiennes, 200 traducteurs et intellectuels choisis entre 20 instituts culturels italiens à l’étranger et, enfin, 20 votes exprimés par certaines écoles, universités et bibliothèques.La remise du Prix Strega s’est déroulée, comme chaque année, chez Casa Bellonci, dans la Villa Giulia (Rome, Italie). Parmi les finalistes, à la cérémonie étaient présents Teresa Ciabatti, Wanda Marasco qui a gagné 87 votes avec le roman "La compagnia delle anime finte" (Neri Pozza), Matteo Nucci "E’ giusto obbedire alla notte" avec 79 votes (Ponte delle Grazie, Gems) et Alberto Rollo pour "Un’educazione milanese" avec 52 votes (Manni).