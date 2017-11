Polémique sur la première Barbie voilée

Le fabriquant américain Mattel a présenté sa nouvelle collection lors des Glamour Women of The Summit, intitulée "Femmes inspirantes pour les petites filles", et qui sera commercialisée en ligne à partir de 2018. Des poupées à l'effigie de femmes influentes comme l'escrimeuse Ibtihaj Muhammad, devenue en 2016 la première athlète américaine voilée aux Jeux olympiques.



Mattel a écrit sur son compte Instagram: "Ibtihaj continue d'inspirer partout les femmes et les filles pour qu'elles repoussent les barrières" . A ses côtés on compte la gymnaste artistique américaine Gabby Douglas, première femme noire a avoir emporté la médaille d'or en équipe mais aussi en individuel lors des Jeux olympiques d'été 2012, ou encore la mannequin égérie des podiums, Ashley Graham.