Pompiers Raid Aventure: courir pour un sourire

Jérôme Travers, le président et créateur de l’association, ancien Pompier de Paris, est pompier professionnel dans les Yvelines. En 2000, ce sportif aguerri participe au marathon des Sables dans le sud du Maroc. À la fin de la course, il sent une frustration car tous les concurrents courraient pour une association, lui non. En rentrant à Paris, il décide de ne plus courir "pour lui" , de ne plus "être égoïste" , alors avec deux autres amis Pompiers de Paris eux aussi, ils ont créé l’association: Pompiers Raid Aventure.



Cette association a pour but de montrer aux enfants à mobilité réduite, qu’ils sont capables de vivre de grandes aventures malgré le handicap grâce à une joëlette, l’association en compte cinq. Plus que des aventures sportives, ce sont de véritables aventures humaines que vivent les enfants. Leur devise est: "Ne pas se prendre au sérieux pour le bonheur des enfants" . Depuis 17 ans, ils participent à de grandes courses telles que le marathon de New York, le marathon des Sables ou celui de Dubaï. "Rires et fous rires sont leurs crédo" , le chrono est anodin, le but: passer le plus de bon temps ensemble, où partage est le maître mot afin d’oublier le handicap ou la maladie le temps d’une course.



Le samedi 18 novembre 2017, les PRAs, comme on les appelle amicalement, ont participé aux Foulées 18 internationales qui ont eu lieu aux Parcs Interdépartementales du Val de Marne à Créteil. Cette grande course réunissait près d'un millier de participants comme les Pompiers de Paris, mais également des Pompiers issus de toute la France, certains n'hésitant pas à faire le voyage depuis toute l’Europe. L’adjudant-chef Christian, 50 ans, pompier de Paris depuis 31 ans, est atteint d’une sclérose en plaque depuis 20 ans. C’est un habitué de la course de 18 km, puisqu’il y prend part grâce à Jérôme et l’association. D’ailleurs, les deux hommes se connaissent très bien car Christian était l’instructeur de Jérôme lors de sa formation pour devenir Pompier de Paris. Alors, quand Jérôme proposa de participer aux Foulées 18, Christian n’a pas hésité une seconde et cela fait maintenant 10 ans qu’ils participent ensemble à cette course. "C’est tellement de partage, que l’émotion ressentie et indescriptible. Ce sont des fous, qui nous permettent de vivre des aventures incroyables et inoubliables" , déclare Christian au moment de franchir la ligne d’arrivée.